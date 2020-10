Al 13’ Rieder giù in area all’impatto con Cristante. Per Del Cerro Grande zero dubbi: è rigore. Le immagini (che il Var non vede perché ai gironi non c’è) raccontano che tra le gambe non c’è contatto. Un abbaglio: il centrocampista

cerca l’avversario e si tuffa. Dopo il 90’ Zesiger di stizza col pallone in faccia a Bruno Peres: brutto gesto, sbagliato non dargli un giallo che per lui sarebbe stato il secondo.

(Gasport)