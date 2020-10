Un partner per Dzeko: Fonseca lavora su Mayoral e pensa alle due punte

Mentre Dzeko è impegnato con la Bosnia, lo spagnolo arrivato dal Real Madrid, Borja Mayoral, è a Trigoria per studiare i movimenti di Fonseca. Il tecnico portoghese sta pensando alla possibilità di far giocare anche insieme Dzeko e Borja Mayoral. Fonseca vuole studiare anche il modo di farli coesistere a prescindere, magari anche dall’inizio, e non solo in caso di necessità.

Questo, in caso, necessita di un cambiamento tattico. Finora Fonseca ha utilizzato le due punte quando è passato dal 4-2-3-1 al 4-2-4, ma con la difesa a tre ci sono più possibilità di variare. In amichevole contro la Sambenedettese, ad esempio, la Roma giocò con Villar trequartista alle spalle di Perotti e Mkhitaryan. E la soluzione è proprio quella di provare a giocare con un solo trequartista a supporto di Dzeko e Mayoral. Questa scelta consentirebbe al bosniaco di sentirsi meno solo contro linee difensive molto fitte. Inoltre, Dzeko ha fatto le cose migliori in carriera con una punta al suo fianco: con Grafite al Wolfsburg, Aguero nel Manchester City.

