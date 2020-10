Un nuovo stadio

Nei giorni scorsi si sono susseguite le voci che parlavano di un ripensamento da parte dei due nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, in merito al sito in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio del club giallorosso. I tycoon texani non sono tanto preoccupati per la location dell'opera, ma hanno sollevato alcune perplessità in merito al progetto stesso della struttura. Per questo motivo si starebbe valutando uno studio realizzato da Fenwick Iribarren Architects, che prevede alcuni interessanti cambiamenti come la riduzione delle capacità degli stadi, il miglioramento dei sistemi di ventilazione, il pagamento mobile per biglietti e bevande all'interno degli impianti, il rafforzamento della distanza sociale con lo sviluppo di sedi più grandi con lo stesso numero di posti o con la riduzione della capacità, che porterebbe però un calo delle entrate. Se dovesse esser ridisegnato il progetto però l'iter dovrebbe ripartire da zero e questa cosa non sembra essere vista di buon occhio visti i tempi trascorsi solo per il vecchio progetto presentato ormai da troppi anni.

(Il Romanista)