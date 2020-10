Tutelarsi con i big, far crescere i baby. Così Fonseca prova le montagne russe

Fonseca è pronto a riabbracciare i titolari contro la Fiorentina, ma nel frattempo continua a lavorare con le seconde linee con un obiettivo: incidere sulla loro testa. Per questo il tecnico ha parlato a lungo nei giorni scorsi con Borja Mayoral e continuerà a farlo perché dopo 2 partite negative il ragazzo non può essere bocciato ma ha bisogno di crescere e adattarsi. Per il mercato di gennaio il tecnico ha chiesto un terzino destro e e un attaccante. Fonseca preferirebbe un calciatore esperto, con il nome di El Shaarawy in prima linea.

Intanto domani torneranno Dzeko e Veretout dal 1'. In difesa pronto Mancini in coppia con Smalling, mentre Ibanez e Kumbulla si giocheranno la terza maglia. A centrocampo dovrebbe rientrare Pellegrini, in attacco invece pronto Pedro.

