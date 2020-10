Troppo turnover, la Roma sbatte sul muro CSKA

La Roma stecca all’Olimpico contro un Cska Sofia, al termine di una partita non certo esaltante, che certifica una malinconica verità: i rincalzi giallorossi, al momento, non hanno il rendimento dei titolari. L’idea iniziale di Fonseca a differenza di Berna stavolta non porta frutti. Il possesso palla è sì della Roma, ma di occasioni vere ne collezionano un numero in linea con i bulgari.

Al di là della nuova fiducia concessa alle seconde linee, la migliore notizia è il ritorno in campo di Smalling. Busatto che deve intervenire un paio di volte su Villar e Spinazzola, mentre in un caso (33’) è salvato dalla traversa su tiro al volo di Mkhitaryan. È lui una delle note liete fra i rincalzi, mentre sembra ancora un oggetto misterioso Mayoral, che non si fa preferire neppure al connazionale Perez. A fine partita Fonseca - che invoca sempre un d.s. - non cerca alibi e dice: «Sono deluso dal risultato. E’ normale che i rincalzi non abbiano il ritmo dei titolari, ma io mi assumo lo stesso il rischio del turnover, perché abbiamo una squadra più forte dello scorso anno».

(Gasport)