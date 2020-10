Trionfo dei De Rossi Boys: 4-0 alla Lazio

Non c'è storia nel derby Primavera. Stravince la Roma, che con il 4-0 sul campo della Lazio ha centrato il quinto successo in cinque partite. In un «Fersini» a porte chiuse, il risultato si è sbloccato al 21’ grazie all’ex Psg Providence, che ha superato Adeagbo e ha messo il pallone alle spalle di Furlanetto, e sempre da Providence - al 7’ della ripresa - è partita l’azione del raddoppio realizzato da Milanese. Tra il 27’ e il 30’ della ripresa le altre due reti della Roma; il tris lo ha segnato Tripi, mentre il poker porta la firma di Ciervo, entrato a metà ripresa al posto di Tall. Per la Lazio di Menichini, che nelle prime quattro partite aveva raccolto una vittoria e tre pareggi, è la prima sconfitta in campionato.

(corsera)