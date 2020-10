Totti vita da star domenica sul palco

LEGGO - Oggi al Parco della Musica, in una Festa sempre più minacciata dall’incremento continuo di contagi da Covid-19, è il giorno di Steve McQueen, celebrato regista di Hunger, Shame e Dodici anni schiavo che presenta la mini-serie sulla lotta al razzismo Small Axe ed è protagonista di un Incontro Ravvicinato. E mentre nella selezione ufficiale arrivano le anteprime del film su David Bowie Stardust e di Supernova, con Stanley Tucci e Colin Firth si attende nel weekend la star più attesa: Francesco Totti. Appena colpito dal lutto per la morte di papà Enzo, l’ex-capitano della Roma è protagonista del documentario Mi chiamo Francesco Totti, con cui Alex Infascelli offre un racconto intimo che ripercorre vita e carriera del calciatore, nella notte che precede il suo addio. Domenica pomeriggio, Totti dovrebbe invece salire sul palco per un Incontro Ravvicinato col pubblico condotto da Pierfrancesco Favino