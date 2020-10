Totti, Maldini e altri: quando l'età è soltanto un numero

Intorno al nuovo Milan, trasformato da otto mesi a oggi, c’è una vecchia certezza: Zlatan Ibrahimovic, anche se la prossima festa di compleanno sarà quella dei 40. Non c’è solo Zlatan a puntare i 40 con festa di compleanno in area: lui ha segnato a 39 anni e 14 giorni, l’ultima volta a una certa età successe a Pellissier nel gennaio 2019. C’è anche chi si è spinto oltre, e costringe Ibra a inseguire. Altri atletici vecchietti sono entrati in campo da over 40, magari sapendo di dover faticare un po’ di meno: tredici dei diciannove quarantenni ad avere giocato in campionato sono portieri. Sorrentino, Pagliuca, Pavarini, Ballotta, Antionioli, Buffon, Fontana, Balli, Albertosi, Bucci, Zoff, Colombo, Bizzarri. Ma ci sono anche giocatori di movimento. Di quelli che hanno segnato il tempo: oltre Piola e Totti, Pietro Vierchowod, l’interista Zanetti, e due rossoneri, Maldini e Costacurta. Nella top ten dei più vecchi goleador entra Ibra e si aggiungono ai soliti Piola e Totti, i già citati Maldini, Vierchowod, Pellissier e poi Carlo Reguzzoni, Nestor Sensini, Luca Toni.

(gasport)