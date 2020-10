Totti, l’ultimo saluto a papà Enzo sarà in forma strettamente privata

In queste ore sono arrivati attraverso i social e non tantissimi messaggi d’affetto per la famiglia Totti, colpita di recente dal lutto per la scomparsa di papà Enzo. L’ultimo in ordine temporale ieri è stato l’ex presidente della Roma, James Pallotta, che ha pubblicato questo tweet: “Francesco, prego per te e per la tua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace Enzo”. I funerali di Enzo Totti ci saranno questa mattina e si terranno in una forma strettamente privata, sia per le limitazione dovute al Covid-19, sia perché Francesco e la sua famiglia non vogliono che l’ultimo saluto si trasformi in un evento mediatico.

(corsera)