Totti l'ospite più atteso: non ci sarà

IL TEMPO - L'ospite più atteso di questa 15esima edizione, Francesco Totti, non sarà presente alla Festa del cinema di Roma, dopo la perdita del padre di lunedì scorso. La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. "La Fondazione Cinema per Roma si unisce al dolore dell'ex capitano della Roma e a quello della sua famiglia", c'era scritto nella nota. Totti avrebbe dovuto incontrare il pubblico domenica pomeriggio in Sala Sinopoli. Rimane, invece, confermata per oggi la presentazione del documentario "Mi chiamo Francesco Totti" alla sola presenza del regista Alex Infascelli.