Totti, l'addio al papà commuove il mondo

Ieri l’ultimo saluto a Enzo Totti. Erano circa in 300 fuori dalla chiesa della Beata Vergine Maria del Carmelo, a Mostacciano, zona sud di Roma. Tutti con un dolore composto, per quell’ultimo ciao al papà di Francesco Totti.

Con Francesco e Riccardo c’erano anche le rispettive famiglie. E poi tante persone del mondo del calcio e non che a Enzo volevano bene: Bruno Conti, Candela, Scala, Nanni, Cancellieri, Enzo Salvi e così via. Durante la funzione sono state lette anche alcune toccanti parole di Fiorella, la moglie: «Grazie per avermi amata con tenerezza per tutta la vita». Proprio mentre in giro per la città spuntavano tre striscioni del tifo che lo omaggiavano. Poi, conclusa la funzione, Enzo è stato sepolto nel cimitero Laurentino, nella tomba di famiglia.

E proprio in quei momenti il mondo dello sport e dello spettacolo si stringeva attorno all’ex capitano. «Mi dispiace tanto. Un abbraccio fortissimo», scriveva Maradona. «Mi stringo a te», diceva Zanetti. Struggente il post su Instagram di Francesco al padre: «Ho trascorso i dieci giorni più brutti della mia vita, sapendoti lì da solo... Ora la mia vita sarà diversa. Devo dirti scusa e grazie. Scusa per tutte le volte che non ho capito, che non ti ho detto t.v.b., per gli abbracci mancati, le parole non dette e gli sbagli che ho fatto. Senza di te non ce l’avrei mai fatta.. Eri e sei il mio orgoglio. Ciao papà, ciao sceriffo. Fai buon viaggio, tuo Francesco».

(Gasport)