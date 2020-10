Totti, campione anche al cinema: il film di Infascelli resterà in sala

Dopo il lancio nelle sale tra il 18 e il 21 settembre, il film-documentario di Alex Infascelli 'Mi chiamo Francesco Totti' incassa più di 592mila euro in tre giorni, balzando in testa alla top ten nazionale. A causa delle complicazioni legate al Covid-19 con cui gli spettatori devono fare i conti in questo periodo, la distribuzione Vision ha deciso che il film, originariamente messo in circolazione per tre soli giorni, rimarrà ora nelle sale a disposizione degli esercenti. Mi chiamo Francesco Totti è infatti ritenuto strategico per la ripresa del cinema.

(Il Messaggero)