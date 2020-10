Tornano le coppe. "Bolle" a rischio

La pausa per le Nazionali è stato un disastro dal punto di vista dei contagi da coronavirus. Il caso più eclatante è stato Cristiano Ronaldo, la Roma ha perso Diawara, il Crotone Dragus. Ora ripartono le coppe europee. La Uefa (come la Fifa) non ha pensato minimamente a ridimensionare il calendario di nazionali e club puntando a recuperare la normalità. Inoltre, la federcalcio europea ha acconsentito a fare entrare negli impianti un numero di spettatori fino al 30% della capienza. Misura ovviamente soggetta a restrizioni in base alle normative dei singoli Stati.

In questa prima fase a gironi la trasferta più insidiosa per la situazione coronavirus è quella in Repubblica Ceca. A Praga e dintorni la situazione sta sfuggendo di mano e, a fronte di un numero di casi ancora non altissimo (173.885) negli ultimi 14 giorni, il tasso di mortalità ha toccato il 6,5 per 100.000 abitanti, il più alto in Europa

