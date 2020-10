Torna Dzeko, Pedro è super. La Roma d’attacco sa volare

Contro il Benevento la Roma si è impegnata al massimo e ha dovuto chiedere una sforzo enorme alla sua batteria di attaccanti che, almeno per la serie A, è di extra lusso. Fonseca ha avuto il merito di schierarli tutti, chi prima e chi dopo, e ha ricevuto in cambio questo pacco dono: due gol di Dzeko, che non segnava in campionato dal 29 luglio (Torino-Roma 2-3); due eccezionali assist di Mkhitaryan; un assist di Lorenzo Pellegrini; un gol di Pedro, il migliore in campo. Adesso, fatti i 6 punti dovuti contro Udinese e Benevento, la Roma è attesa alla partita contro la capolista Milan, a San Siro. Vedremo se Fonseca sarà di nuovo così coraggioso nell’esame più importante per la nuova società dei Friedkin.

(corsera)