Tor di Valle, un'altra frenata. La Regione: manca l'accordo

Virginia Raggi incassa lo stop della Regione per quanto riguarda lo Stadio della Roma, che smentisce le parole della sindaca sul progetto di Tor di Valle: «Rispetto alla Città metropolitana gli atti sono pronti e li firmerò a breve - sostiene la sindaca - Per quanto riguarda la Regione il progetto e le modifiche sono state interamente concordate, quindi adesso aspettiamo la firma da parte della Regione». Da via Cristoforo Colombo, però, a stretto giro arriva una secca smentita: la Regione, «come da corrispondenza fra gli Uffici di Roma Capitale e le strutture regionali competenti datata 5 agosto 2020, ha sottolineato come non sussistessero ancora le condizioni per arrivare ad un accordo. In particolare, mancherebbero alcuni atti tecnici propedeutici, come quelli che riguardano le criticità ancora del progetto, a partire dal nodo dei trasporti. Insomma ancora niente da fare per il travagliato stadio della Roma, che probabilmente vedrà passi in avanti molto più in là del previsto.

(Il Messaggero)