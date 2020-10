Tor di Valle, tempi lunghi. Raggi insiste: “Si farà”

Lo stallo sullo stadio della Roma è tale che la sindaca Virginia Raggi ieri ha voluto tranquillizzare cittadini e tifosi sui social assicurando che «Lo stadio si farà». L'iter di approvazione però procede a rilento: manca l'accordo con la Regione Lazio per il potenziamento della Roma Lido.

Nel pantano in cui è finito il progetto sullo stadio è finito anche il riferimento al mese di dicembre: la prima cittadina, sull'onda della ricandidatura agostana, aveva più volte detto che la convenzione urbanistica sarebbe arrivata in assemblea capitolina entro la fine dell'anno, ma ieri non ha fatto cenno a questa possibilità. I tempi tecnici non ci sono e in più i grillini sul tema dello Stadio sono divisi. La sindaca ora punta tutto sul senso di responsabilità: «Per la nostra città lo stadio significa sviluppo e migliaia di posti di lavoro fondamentali in questo momento di crisi. Serve un grande investimento per Roma. Noi ci siamo. Nessuno blocchi quest'opera».

(La Repubblica)