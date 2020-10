Tor di Valle, l’ultima truffa: debiti cancellati sui terreni

Mentre la Roma spera di poter avere il via libera per la costruzione del proprio stadio sui terreni di Tor di Valle, proprio in quella zona è in corso una controversia legale che dovrebbe vedere un primo esito nella giornata del 15 dicembre. In quella giornata infatti il tribunale dovrà esprimersi in merito alla vicenda che vede protagonisti Gaetano e Umberto Papalia, i vecchi proprietari dei terreni, accusati di bancarotta attraverso la loro società. I fatti risalirebbero al 2008, anno in cui Papalia affitta i terreni a una società intestata a se stesso che in questo modo si fa carico di tutti i debiti, che ammontavano a circa 16 milioni di euro. Così facendo la prima società ne esce totalmente pulita e soprattutto senza alcun tipo di debito sulle proprie casse.

(Il Messaggero)