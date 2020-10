Stroncato dal virus anche il papà di Totti. «Addio allo Sceriffo»

Si è spento all'età di 76 anni Enzo Totti, conosciuto a molti più per il proprio soprannome "lo sceriffo", padre dello storico capitano della Roma Francesco Totti. Si è arreso nel pomeriggio di ieri al Covid-19, per il quale era stato ricoverato nella giornata di martedì scorso dopo aver accusato i primi sintomi. A pesare sulla sua salute il diabete, la pressione e anche il cuore che lo mise in allarme qualche anno fa e che lo hanno reso un soggetto a rischio. Tutto il mondo sportivo, e non, giallorosso si è stretto intorno allo storico numero dieci dopo questa perdita.

(Il Messaggero)