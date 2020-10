Stadio Roma, Friedkin incontra la Raggi: ipotesi aree alternative

All'interno dell'ambasciata degli Stati Uniti di via Veneto è andato in scena il primo incontro ufficiale tra i nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, e la sindaca Virginia Raggi. Tra gli argomenti trattati anche quello relativo allo stadio, per il quale il tycoon texano ha voluto cercare di capire le reali tempistiche. La sindaca ha rinnovato la volontà di portare in aula entro dicembre la convenzione urbanistica, in cui però non è a oggi ancora chiaro se avrà o meno la maggioranza. Esiste l'ipotesi che un diniego o il troppo tempo possano portare anche a un cambio di luogo per la costruzione dell'impianto diverso da Tor di Valle.

(corsport)