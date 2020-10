Stadio, Raggi rassicura Friedkin ma resta il nodo delle varianti

All'interno dell'ambasciata degli Stati Uniti è andato in scena l'incontro tra i nuovi proprietari della Roma e la sindaca Virginia Raggi. Alla base dell'incontro c'era solo la volontà di presentarsi, ma ovviamente la questione stadio è stata discussa e la sindaca ha rassicurato Dan e Ryan Friedkin sull'iter: entro dicembre il primo cittadino romano vuole portare in aula il voto e cercare di chiudere la pratica. Rimangono però molti dubbi, anche all'interno di quella maggioranza spaccata composta dai 5Stelle, che continuano a premere soprattutto per l'implementazione delle navette per il trasporto Roma-Lido e la costruzione del ponte Traiano la viabilità rischia di impazzire.

(Il Messaggero)