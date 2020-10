Spinazzola brilla. Mr plusvalenza è insostituibile

La carriera di Leonardo Spinazzola con la maglia della Roma lo scorso anno si trovata davanti a un bivio. Arrivato dalla Juventus in uno scambio di plusvalenze con Luca Pellegrini, sembrava prossimo a lasciare la Capitale direzione Milano salvo poi veder saltare tutto per scelta del tecnico dell'Inter Antonio Conte. Da quel momento Spinazzola ha cambiato marcia ed è diventato un giocatore indispensabile e insostituibile sia nella Roma che nella Nazionale di Mancini. Il terzino in maglia giallorossa sta vivendo una grande stagione e in queste prime partite è sicuramente l'uomo in più, visto anche che garantisce a Fonseca dribbling e assist per i compagni, vedi il gol di Pedro e quello annullato di Mkhitaryan contro il Benevento domenica sera. Domani sera sarà ancora lui a partire dal primo minuto, visto che il suo unico sostituto è il giovane Riccardo Calafiori che non partirà con la squadra a causa del Covid-19.

(La Repubblica)