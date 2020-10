Sos difesa: positivo Mancini. Fazio titolare

Brutta tegola per Paulo Fonseca in vista della gara di lunedì con il Milan. All’assenza di Smalling – alle prese con una distorsione al ginocchio che non gli ha ancora consentito di giocare nemmeno una gara con i giallorossi da quando è tornato – si aggiunge quella pesantissima di Mancini. L’ex atalantino, assente in Europa League perché squalificato, è risultato positivo al Covid e si è ritirato in isolamento obbligato per almeno dieci giorni. Per questo il tecnico portoghese sta pensando a una Roma inedita, che deve riaggrapparsi a Federico Fazio. L’argentino nelle ultime ore della finestra estiva aveva trovato un accordo con la Sampdoria, ma è stato bloccato viste le difficoltà incontrate prima di riabbracciare ufficialmente Smalling. In pratica da giocatore finito ai margini, Fazio si è ritrovato titolare nell’esordio in coppa ed è pronto a subentrare anche contro il Milan.

(La Repubblica)