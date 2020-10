Sorteggio Europa League: rischio Leicester per Roma, Napoli e Milan

Il Milan raggiunge Roma e Napoli dopo la notte infinita di rigori contro il Rio Ave. Fonseca e Gattuso si trovano in prima fascia e in teoria possono temere davvero soltanto il Leicester, inserito in seconda. Il Milan invece è in terza e potrebbe essere tutto più complicato. Milan in terza

Per i giallorossi, teste di serie al pari degli azzurri, il girone abbordabile sarebbe con lo Standard Liegi, l’Hapoel Beer-Sheva e il Sivaspor. Meglio evitare il Leicester in seconda, l’Hoffenheim o il Granada dalla terza e il Lilla nell’ultima urna.

Questa sarà l’ultima Europa League con la formula a 48 squadre. Dalla prossima stagione, con l’introduzione della nuova Conference League, avremo un’Europa con tre coppe, tutte da 32 squadre con la stessa formula: 8 gruppi da 4. Per l’Italia significa che la vincente di Coppa Italia e la quinta del campionato resteranno in Euroleague, mentre la sesta andrà a inaugurare il nuovo torneo.

(Gasport)