Solo per i populisti il calcio va contro la salute

Ci ha pensato il tecnico della Nazionale azzurra Roberto Mancini nella giornata di ieri a ricordare a tutti, soprattutto al Ministro della Salute, che il calcio non è un hobby ma sport e come tale è elemento e pratica fondamentale per garantire la salute, quella che proprio il Ministro dovrebbe difendere nei propri interessi. Nessuno vuole, e deve, opporlo e metterlo a confronto con altri ambiti della società, vedi la scuola, il mondo del lavoro e così via, proprio perché si tratta di ambienti che dovrebbero essere in realtà paritari. Non è una gara a chi viene tutelato prima, anche se per molti il calcio sembra essere solo un mero svago. Magari prima o poi si capirà.

(La Repubblica)