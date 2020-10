Smalling: «Studio italiano per far vincere la Roma»

Guido Fienga si è detto orgoglioso di poterli presentare insieme. Chris Smalling e Borja Mayoral sono stati presentati ieri: “Hanno scelto la Roma per centrare obiettivi che, vi assicuro, sono sempre ambiziosi. Sono colonne del nostro progetto“. Mayoral, in prestito biennale, è soprattutto una scommessa in prospettiva: “Per me la Roma è un punto di arrivo, non di passaggio. Non mi considero una riserva di Dzeko, anche se da lui ho tanto da imparare. Abbiamo caratteristiche diverse e ci completiamo. Possiamo anche giocare insieme“.

Smalling, invece, è la certezza che Paulo Fonseca ha voluto di nuovo con sé: “Sono convinto che sia più forte dell’anno scorso. I Friedkin al campo ci rendono uniti. E La Roma ha uno dei migliori capitani, Edin Dzeko. Qualunque club al mondo lo vorrebbe avere. Le squadre hanno bisogno di leader in campo, come reputo di aver fatto la scorsa stagione, e fuori dal campo, cosa che voglio fare anche migliorando il mio italiano”.

(corsera)