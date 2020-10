Smalling ritorna. Ok di Lega e Figc. Finale con brivido

Finale di mercato col brivido, per la Roma, che ha in extremis trovato l’accordo con lo United per Chris Smalling, ma è rimasta sospesa, in attesa del via libera della Lega e poi

della Figc prima di poter ufficializzare l’acquisto. Un pasticcio che ha inizialmente congelato il tesseramento del difensore richiesto da Fonseca, coi giallorossi che hanno inviato la mail con i documenti in tempo, pochissimi minuti prima l’orario di chiusura del mercato (19,55), mentre in Lega risultava inizialmente che i contratti fossero arrivati dopo le ore 20 e con alcuni documenti mancanti, in particolare quello dell’indice di liquidità, considerato obbligatorio. Smalling è atteso questa mattina nella capitale, visto che nella tarda serata di ieri, a suon di orari e notifiche, la disputa si è chiusa a favore dei giallorossi.

(La Repubblica)