Smalling: è vicina la rottura con lo United

Quando per Smalling tutto sembrava fatto, lo United ha alzato la posta: non più 15 milioni ma 18. Tre milioni da elargire attraverso bonus abbastanza semplici da conseguire: questa la nuova richiesta dei Red Devils. Un colpo basso che a Trigoria non si aspettavano - dopo aver definito nei giorni scorsi le modalità di pagamento - e che ha fatto calare il gelo sulla trattativa. In giornata atteso un nuovo contatto tra Roma e United per provare ad uscire dallo stallo. Le alternative rimangono Verissimo e Marcao. Riproposto nelle ultime ore anche Rudiger ma l’ex giallorosso guadagna 4,8 milioni e ora è nel mirino del Milan.

(Il Messaggero)