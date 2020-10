Smalling è arrivato, oggi la seduta a Trigoria

La Roma e i suoi tifosi nella giornata di ieri hanno finalmente potuto riabbracciare Chris Smalling, il difensore inglese ormai ex Manchester United che è tornato a vestire la maglia giallorossa al termine di una lunga trattativa che ha visto la sua fine a pochi minuti dallo scadere del calciomercato estivo. Lui non vedeva l'ora di tornare, come dimostrato anche dal fatto che il difensore indossasse la tuta della Roma già dopo esser sceso dall'aereo atterrato a Ciampino. Oggi tornerà in campo a Trigoria agli ordini di mister Fonseca che non vedeva l'ora di riabbracciarlo.

(corsera)