Dan Meis – l’architetto che ha progettato il nuovo stadio della Roma – è sbarcato nella Capitale due giorni fa ed ha in programma proprio un incontro con i nuovi proprietari del club giallorosso. Tutto questo, perciò, lascia pensare che – nonostante le perplessità – Dan e Ryan Friedkin hanno in animo di continuare a puntare su Tor di Valle come area deputata alla costruzione del nuovo impianto. Quello che si avvicina, perciò, sarebbe il primo meeting tra Meis e i Friedkin.

(Gasport)