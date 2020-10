Si gioca e si viaggia troppo, ma la Uefa pensa al pubblico

Il mondo del calcio, in particolare la Uefa e il presidente Ceferin, sono stati troppo ottimisti sull'emergenza Coronavirus. E mentre si pensa ad una parziale riapertura degli stadi, i positivi crescono giorno dopo giorno, complice i tanti viaggi per le Nazionali. Si sa per certo infatti che Ronaldo sia stato contagiato con il Portogallo così come Diawara con la Guinea. In questo modo non c'è protocollo che tenga. Fifa e Uefa avrebbero dovuto pensarci meglio prima di forzare il ritorno ad un calendario normale. L'Italia ad esempio ha affrontato 6 gare in 24 giorni e tutto questo alla vigilia dell'inizio delle Coppe Europee.

(Il Messaggero)