Show e topiche

Tanti gol, giocate spettacolari e molte polemiche. Sono questi gli elementi che caratterizzano l'ultima partita della quinta giornata del massimo campionato italiano, che ha visto scendere in campo Milan e Roma. Il risultato finale è stato di 3-3, ma all'interno della gara sono stati molti gli episodi. Due grandi disattenzioni difensive giallorosse, che nel primo e nel secondo tempo regalano due reti alla squadra di Pioli. La sfida a distanza tra Ibrahimovic e Dzeko, i due titani delle rispettive formazioni. E non sono mancate neanche le polemiche, con Giacomelli che assegna un rigore molto discutibile per parte e non va neanche a utilizzare il Var per verificare la propria decisione. Entrambe le squadre possono dirsi soddisfatte, adesso c'è l'Europa League e con essa la possibilità di allungare la striscia di risultati utili.

(corsera)