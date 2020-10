Serie A, il guru della Bundesliga per la media company?

Mentre la Serie A prosegue con le proprie partite e spera che il campionato non venga più interrotto, i club avrebbero richiesto aiuti al Governo per compensare la mancanza di entrate causata dall'assenza tifosi che non possono più entrare all'interno degli impianti sportivi. Tra le questioni dibattute in Lega però c' anche quella dei diritti tv, visto che si continua a trattare con il fondo Cvc-Advent-Fsi che ha offerto 1,6 miliardi di euro per il 10% della newco. Si lavora quindi per potenziare e valorizzare al meglio i diritti tv per il triennio 2021/2024 e per questo motivo, secondo quanto rilanciato in Germania da Bild, potrebbe sbarcare in Italia il Ceo della Bundesliga, Cristian Seifert. Il massimo campionato tedesco sotto la sua gestione ha visto i propri diritti tv balzare dal valore di 400 milioni a un miliardo.

(MilanoFinanza)