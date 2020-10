Serie A, focolai nazionali

Il caso della Nazionale Under 21 spaventa i club di Serie A. I ragazzi di Nicolato, a causa delle troppe positività, non scenderanno in campo contro l'Irlanda nella fondamentale partita per la qualificazione all'Europeo di categoria, al loro posto pronta l'Under 20. Il massimo campionato italiano trema ancora per il Covid-19 e spera di non dover mai far ricorso alla propria Primavera per disputare le partite ufficiali. Intanto nella giornata di oggi arriveranno due grandi responsi. Il primo riguarda la risposta che i club daranno durante l'assemblea di Lega in merito alla questione diritti tv. Il secondo riguarda la partita tra Juventus e Napoli, sulla quale oggi il Giudice Sportivo dovrà esprimersi. L'ipotesi è che verrà assegnato il 3-0 a tavolino, ma la verità si saprà solo dopo l'ultimo grado di giudizio. Intanto la Serie A si prepara a riaccogliere i giocatori di rientro dalle Nazionali e a partire per le prime trasferte europee di Champions League, dove si spera che il numero dei contagi non cresca al punto da dover chiedere ancora una vola lo stop del massimo campionato italiano.

(Il Messaggero)