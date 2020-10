Se la A non finisce si rischia il crack

Il destino del calcio italiano è a rischio. Il problema è lo svolgimento del campionato: se il caso Napoli, che salta una partita per due contagiati da Covid, dovesse ripetersi in modo seriale, fino a rendere impossibile i recuperi delle partite, il campionato non riuscirebbe a terminare o dovrebbe terminare con formule creative, quali i playoff. E senza campionato niente soldi dai diritti tv per le squadre. Senza i soldi delle televisioni (che rappresentano più del 50% degli introiti di qualsiasi club), i bilanci delle società di Serie A rischierebbero il tracollo e sono in molti a prevedere senza esitazione che ci troveremmo davanti a numerosi fallimenti. Se si pensa che la Juventus ha chiuso a -90, la Roma a -200 e il Milan a - 190, si ha un'idea di cosa significherebbe vedere i ricavi della prossima stagione privati dell'ossigeno dei diritti tv.

(tuttosport)