Maurizio Sarri e la Juventus sono pronti a dirsi addio definitivamente, anche in termini contrattuali. Improvvisa accelerata nella trattativa per risolvere il contratto ancora esistente fino al 2021 con opzione al 2022. Ora per il tecnico toscano c'è l'ipotesi Fiorentina del traballante Iachini, ma anche Fonseca alla Roma non è saldo. Nonostante la vittoria sul Benevento, infatti, il portoghese continua ad essere sotto stretta osservazione dei Friedkin.

(La Stampa)