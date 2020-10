Roma&Dzeko, l'ora del rilancio

Contro il Benevento la Roma e i tifosi giallorossi si aspettano tanto da Dzeko. Per Edin un momento un po' così, nemmeno con la nazionale della Bosnia è andata bene. Dzeko fino ad oggi è ancora a quota zero nella casella dei gol segnati. Zero contro la Juventus, zero contro l'Udinese, mentre nella prima giornata a Verona era in panchina.

Per fargli da spalla il club ha puntato su Borja Mayoral. che a Roma non ha intenzione - e lo ha apertamente dichiarato - di fare la riserva fissa. Se lo spagnolo darà cenni di vita, non è escluso che Fonseca possa pensare ad un'alternanza anche in campionato e rimettere in discussione il ruolo da titolare di Edin, o magari farlo giocare insieme. Domani c'è il Benevento, molto probabilmente rivedremo Dzeko dal primo minuto, contro i campani ha segnato tre reti in passato (due al Vigorito, uno all'Olimpico), mentre Mayoral giocherà in coppa giovedì.

(Il Messaggero)