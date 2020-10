Roma,Diawara positivo al rientro dalla nazionale

Amadou Diawara è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore attraverso il proprio profilo Instagram, in cui è stato possibile leggere: «Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile!». Il giocatore è risultato positivo dopo esser tornato dal ritiro della propria Nazionale che aveva giocato in Portogallo, dove altri suoi compagni sono risultati positivi. Il giocatore si aggiunge alla lista degli altri giocatori giallorossi positivi al virus.

(corsera)