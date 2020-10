Roma, una notte ad alta quota

Una sfida tra le squadre che sul campo hanno avuto il rendimento più alto nelle ultime 12 giornate, considerando anche lo scorso campionato di Serie A. La migliore in questo senso, il Milan, ospita la seconda, la Roma - 9 vittorie e 3 pareggi - con la consapevolezza che comunque vada rimarrà prima in classifica alla fine di questo lunedì di Serie A.

Paulo Fonseca conosce il momento di forma dei suoi, e come spiegato anche in conferenza stampa l'obiettivo è ovviamente dare scacco alla capolista, con la consapevolezza che il Milan non è solo Ibrahimovic.

(Il Messaggero)