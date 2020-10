Roma, traffico al centro

Problema difesa per la Roma: in 6 partite, la squadra di Fonseca non ha incassato gol solo al Bentegodi contro il Verona e alla Dacia Arena, sfide in cui Mirante è comunque risultato decisivo. Il reparto non ha mai dato garanzie, con errori (a turno) dei singoli e non sempre del centrale promosso, nella circostanza, come guida. L'inesperienza dei suoi interpreti ha di sicuro influito: Mancini ha 24 anni, Ibanez 21 e Kumbulla 20. La fase degli esperimenti, pero, dovrebbe essere terminata lunedì sera a Milano. Fonseca, già domenica pomeriggio, ha annunciato il rientro di Smalling nella partita di domani in Europa League contro il Cska Sofia. Presenza ovviamente da confermare in giornata dopo la seduta di rifinitura a Trgoria. L'inglese, appena tornato in gruppo, è stato il principale rinforzo preteso dall'allenatore durante il mercato estivo. Sarà lui, proprio come è successo nella scorsa stagione, il leader della difesa. Una presenza fondamentale anche per la crescita dei giovani. Bene davanti, non dietro dunque. Ne sa qualcosa Mirante, chiamato agli straordinari fino all'ultimo corner.

(Il Messaggero)