Roma, torna il vecchio stemma. Avv. Contucci: "Tifoseria contenta, club sensibile"

La nuova Roma dei Friedkin ha scelto di fare un passo avanti e accogliere la richiesta di un gruppo di tifosi di riportare in vita il precedente stemma giallorosso, sostituito da quello attuale durante la presidenza Pallotta. In un incontro con il Ceo giallorosso Guido Fienga si è deciso di ripristinarlo nella prossima stagione sulla seconda maglia del club. Queste le parole dell'avvocato Contucci in merito alla riuscita della propria raccolta firme: "Abbiamo illustrato al dottor Fienga per quale motivo la tifoseria che io definisco 'praticante' vuole il ritorno al vecchio stemma. Le firme raccolte non sono tantissime ma sono pesanti. Così come nel 1996 11927 persone chiesero il ritorno al vecchio stemma al posto del lupetto, oggi si è riproposta la questione. La Roma è stata molto sensibile nell'ascoltare le nostre motivazioni. Saremmo contenti di rivedere il logo sulla maglia, anche per ritornare ad acquistare il merchandising".

(corrieredellosport.it)

