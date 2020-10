Roma, Smalling subito ko. Kumbulla: «Sono pronto»

Non ci sarà, domani sera all’Olimpico contro il Benevento, il nuovo esordio di Chris Smalling in maglia giallorossa. Il difensore inglese, infatti, durante l’allenamento di giovedì ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato particolari problemi, ma la situazione sarà monitorata giorno per giorno. Con il Benevento non sarà rischiato. Possibile che il nuovo debutto possa avvenire giovedì in Europa League contro lo Young Boys, anche in virtù della squalifica di Mancini.

Chi sarà costretto a fare gli straordinari è Kumbulla, di rientro dalla nazionale e alla terza consecutiva da titolare con la Roma: l’albanese ha indicato proprio in Smalling un calciatore da cui prendere esempio. «Lui e Pedro - le sue parole a Sky - sono compagni che ci danno una carica in più, hanno un’esperienza incredibile e seguendoli riusciremo a fare molto bene. Arrivando alla Roma quello che mi ha colpito è il grande spirito di gruppo, mi è piaciuto lo spogliatoio: siamo uniti, si scherza e si ride ma ci sono ovviamente anche i momenti di serietà. Il nostro obiettivo è dare sempre il massimo in campo, non dobbiamo porci limiti ma fare il meglio possibile».

