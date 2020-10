Roma, si sfila Rangnick: «Voglio un club da titolo»

Ralph Rangnick si tira ufficialmente fuori dalla corsa per diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Proprio il tedesco ha rilasciato nella giornata di ieri un'intervista a El Pais in cui ha dichiarato di non esser attratto dal progetto giallorosso, ammettendo di esser intrigato da campionato come quello tedesco o inglese. Queste le sue parole: «Non sto trattando con la Roma. Non riesco a immaginare di andare lì in questo momento. Penso che gli ultimi 14 anni, trascorsi tra Hoffenheim e Lipsia, hanno mostrato che io sia nel mio momento migliore e che rendo di più quando sono uno sviluppatore di club, più che un allenatore e basta. La mia intenzione è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche a lavorare come allenatore per un club ambizioso, subito in lotta per il titolo». I Friedkin continuano quindi il loro lavoro di casting. Tra i nomi in lizza rimangono Bondt, pupillo di Rudi Voeller, Emenalo, ex ds del Chelsea sotto la gestione Conte, e Campos, in rotta con il Lille ma che non garantirebbe la propria presenza a Trigoria costantemente come un ds italiano. Nulla sembra essere ancora scritto.

(corsera)