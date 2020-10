Roma, si riparte dal Covid

Non si fermano i contagi da Coronavirus nella Roma e dopo le positività di Bruno Peres, Carles Perez, Kluivert e Mirante in estate e quella di Diawara di qualche giorno fa, arriva anche quella di Calafiori. Squadra in totale isolamento per evitare rischi sulla gara contro il Benevento. E se per tornare a disposizione è necessaria una quindicina di giorni, c'è il rischio che la giovane promessa rimanga fuori per quasi tutto il ciclo di partite che attende i giallorossi nelle prossime 3 settimane.

Intanto c'è il Benevento: Fonseca ha dovuto preparare il match facendo i conti con l'assenza di diversi nazionali. Ma in conferenza stampa ieri il tecnico si è consolato con la duttilità di Pellegrini ed il buon rapporto con Dzeko.

Per l'11 titolare dubbio a destra tra Santon e Bruno Peres, mentre la Roma tessera a sorpresa il 37enne Simone Farelli.

(Il Messaggero)