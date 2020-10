Roma: sarà Campos a scegliere il diesse

Si allontana la possibilità che sia Luis Campos a ricoprire il ruolo di direttore sportivo della Roma, ma non quella di vederlo comunque coinvolto nelle vicende giallorosse. Si prospetta infatti l'ipotesi di un ruolo di consulenza che il portoghese - che non ha intenzione di vincolarsi ad un unico club - può svolgere per i Friedkin, a cominciare dall'indicazione di un proprio uomo di fiducia per la scelta del ds.

Campos verrebbe dunque ad assumere un ruolo di consulenza, in parte simile svolto da Franco Baldini - che lo aveva contattato per il dopo Monchi - sotto la presidenza Pallotta.

(Corsport)