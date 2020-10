Roma, ridotto l’organico e tagliato il monte stipendi

La Roma ha concluso il proprio mercato con l'arrivo, o meglio il ritorno, nella Capitale di Chris Smalling. Adesso spetta però a Fonseca guidare la squadra verso gli obiettivi stagionali, visto che i nuovi proprietari avranno altra a cui pensare, come ad esempio la scelta del direttore sportivo che avrà il compito di far quadrare i conti giallorossi in vista della prossima sessione di calciomercato. In questa finestra di mercato la Roma è riuscita in parte a tagliare la rosa, che conta ora 25 giocatori, e abbassare il monte ingaggi che tra stipendi lordi e costi a bilancio ha risparmiato circa settanta milioni di euro.

(corsera)