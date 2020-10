Roma, respinto il ricorso sull'inibizione a Fienga e la squalifica del medico Manara

ILTEMPO.IT (A. AUSTINI) - Ricorso respinto. Non ha avuto successo il reclamo presentato dalla Roma e discusso oggi dalla Corte Federale d'Appello contro l'inibizione del Ceo Guido Fienga per 30 giorni e del medico Massimo Manara per 20 giorni, oltre a una multa da 7mila euro comminata al club giallorosso.

Le sanzioni erano state applicate in seguito al mancato rispetto del protocollo Covid da parte della Roma nella gara giocata al San Paolo contro il Napoli lo scorso agosto. La società partenopea aveva denunciato i giallorossi che si erano rifiutati di mandare una parte dei convocati in tribuna, per rispettare il distanziamento in panchina imposto dal protocollo.