Roma, positivi a Trigoria tre ragazzi delle giovanili

Ieri infatti tre calciatori del settore giovanile giallorosso, due ragazzi dell’Under 18 e uno della formazione Primavera allenata da Alberto De Rossi, sono risultati positivi al tampone anti Covid. Il test era stato effettuato nel pomeriggio di giovedì. Ieri a Trigoria non era prevista la presenza dei calciatori della prima squadra. o. Slitterà quindi di un giorno la ripresa dei lavori per i calciatori agli ordini di Fonseca, che ci sarà martedì. Verrà allestito un drive-in dietro la sala Champions del «Fulvio Bernardini», ai test si sottoporranno i ragazzi della Primavera e dell’Under 18, ma anche la prima squadra.

(Corsera)