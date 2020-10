Roma, ombre e luci a San Siro

La Roma allunga a 13 i risultati utili consecutivi conquistati nel massimo campionato italiano dalla scorsa stagione. Ieri sera infatti è andato in scena il big match contro il Milan, terminato con il risultato di 3-3. Molti però i punti che mister Fonseca dovrà analizzare in questa settimana, prima della seconda gara di Europa League, visto che le due prime reti rossonere arrivano da disattenzioni difensive che si potevano evitare. Risultato finale deciso in parte anche da Giacomelli, che sceglie di assegnare due rigore improbabili. Fonseca può essere soddisfatto, come lo sono stati Dan e Ryan Friedkin in tribuna sempre al seguito della squadra.

(Il Messaggero)