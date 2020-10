Roma, offerto Kolasinac

Alla Roma è stato (nuovamente) offerto nei giorni scorsi Sead Kolasinac, eclettico mancino classe 1993. L'intenzione, in attesa di nominare un nuovo direttore sportivo, è quella di fornire un'alternativa a Spinazzola più pronta rispetto a quanto possa rappresentare Calafiori, al momento l'unico esterno sinistro di ruolo oltre all'ex Juventus e Atalanta.

Nelle ipotesi di Fonseca, l'ideale sarebbe cedere in prestito Calafiori, che in estate è stato corteggiato dalla Fiorentina arrivata ad offrire 8 milioni, e far prendere il suo posto al più esperto Kolasinac.

(corriere dello sport)