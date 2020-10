Roma, manita alla spagnola

Vince ancora la Roma, 2° successo consecutivo, 5-2 contro il Benevento all'Olimpico, e Inter raggiunta in classifica. La notte passata davanti a Dan e Ryan Friedkin potrebbe diventare quella della svolta: si esaltano i big giallorossi. Decisivi Pedro e Mkhitaryan. E soprattutto Dzeko che ritrova gol, doppietta e sorriso. Fonseca, tornando indietro di 3 mesi e mezzo, va a dama ripropone il 4-2-3-1 che rimane il suo sistema di gioco preferito. La Roma ha, però, bisogno di quasi metà tempo per riabituarsi al vecchio spartito. Il 4-3-2-1 di Pippo Inzaghi infastidisce la linea arretrata giallorossa e trova subito il vantaggio con Caprari. Ci pensano Pedro e Dzeko a ristabilire il vantaggio. La Roma si complica però la vita nella ripresa: Veretout sbaglia il retropassaggio verso Mirante e atterra Ionita. Rigore: Mirante respinge la conclusione di Lapadula che poi mette dentro per il pari. Ancora Dzeko, però, protagonista: lancio per Pedro, steso in area dal portiere Montipò. Trasforma il rigore Veretout che si riscatta. Dzeko conclude poi la sua serata concedendo il bis, seguito dal 5-2 di Carles Perez.

(Il Messaggero)